Оверчук рассказал о планах России развивать торговые связи с Афганистаном Оверчук: Россия намерена развивать торговые связи с Афганистаном

Москва12 ноя Вести.Россия намерена развивать торговые связи с Афганистаном. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла сегодня в Афганистан. После прибытия Оверчук направился в государственную резиденцию Арг на переговоры по вопросам развития торгово-экономических связей России и Афганистана.

Сегодняшний визит в эту страну является результатом труда многих месяцев. В первую очередь мы намерены развивать торговые связи с этой страной. И для этого ... говорим об установлении контактов между предпринимателями двух стран сказал вице-премьер

Также Оверчук назвал востребованные в Афганистане российские товары. Среди них медицинские изделия и удобрения.