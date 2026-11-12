Москва12 нояВести.Россия намерена развивать торговые связи с Афганистаном. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла сегодня в Афганистан. После прибытия Оверчук направился в государственную резиденцию Арг на переговоры по вопросам развития торгово-экономических связей России и Афганистана.
Сегодняшний визит в эту страну является результатом труда многих месяцев. В первую очередь мы намерены развивать торговые связи с этой страной. И для этого ... говорим об установлении контактов между предпринимателями двух странсказал вице-премьер
Также Оверчук назвал востребованные в Афганистане российские товары. Среди них медицинские изделия и удобрения.