Турция ведет переговоры о возобновлении поставок зерна через Черное море Anadolu: Турция хочет возобновить поставки зерна через Черное море

Москва16 ноя Вести.Турция намерена возобновить поставки зерна через Черное море и обеспечить безопасность судоходства.

Для этого Анкара ведет переговоры с Россией, Украиной и европейскими государствами, заявил глава Министерства иностранных дел страны Хакан Фидан в комментарии агентству Anadolu.

Мы работаем над тем, как вновь обеспечить поставки зерна на мировые рынки, как обеспечить безопасность судоходства в Черном море и доставить необходимую пшеницу бедным странам мира сообщил Фидан

При этом он указал на некоторые сложности в достижении договоренностей. Например, отметил, что Россия "не заинтересована во временном соглашении с украинцами по Черному морю без заключения постоянного мирного договора".

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у ведомства есть "определенные идеи о том, как...стороны могли бы достичь договоренности в условиях такой ситуации”.

Ранее Фидан напомнил о прежней схеме экономического взаимодействия Москвы и европейских государств: промышленность стран ЕС получала российские энергоресурсы, на их основе выпускала продукцию, продавала ее, после чего возникали другие виды экономической активности и развивалось сотрудничество.