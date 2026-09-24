Москва24 сен Вести.Турция активизировала работу по возобновлению зернового коридора по примеру стамбульских договоренностей 2022 года. Об этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам турецкого лидера, Анкара обсуждает со сторонами необходимость восстановления безопасности судоходства в Черном море. Он отметил, что это должно способствовать обеспечению продовольственной безопасности и не допустить дальнейшего распространения конфликта.

В настоящее время мы активизировали усилия по возобновлению работы зернового коридора. С этой целью мы также ускоряем наши дипломатические шаги приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber

Он подчеркнул, что Турция не приемлет нападения на торговые суда в Черном море независимо от того, кто их совершает.

Ранее стало известно, что Турция ждет развития дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта. Анкара рассчитает на инициативы США.