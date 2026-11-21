Никитин проведет расширенное совещание по авиабеспилотникам в ближайшие дни Никитин планирует собрать расширенное совещание по авиабеспилотникам

Москва21 ноя Вести.Вице-премьер России Андрей Никитин проведет расширенное совещание по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" в ближайшее время, передает РИА Новости.

Никитин занял пост вице-премьера в октябре 2026 года. Ранее он возглавлял Минтранс России.

В самое ближайшее время я планирую провести большое совещание по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы". Это масштабный проект, куда вовлечены сразу несколько ведомств, поэтому нам важно детально "сверить часы" отметил Никитин

По его словам, среди актуальных задач - регулярная работа по переориентации грузовых потоков.

Вице-премьер также подчеркнул важность международных транспортных коридоров и проекта железной дороги Решт - Астара, который Россия реализует совместно с Ираном.

Кроме того, Никитин намерен продолжить регулярные встречи с главами регионов, поскольку без тесного взаимодействия с субъектами реализовать инфраструктурные проекты невозможно.