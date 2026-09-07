Никитин раскрыл планы Минтранса в отношении небольших авиастроителей Никитин: Минтранс хочет снизить бюрократическую нагрузку для ряда авиастроителей

Москва7 сен Вести.Министерство транспорта России рассмотрит возможность снижения бюрократической нагрузки для небольших производителей малой авиации. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Андрей Никитин.

Министр также рассказал о планах ускорить процедуры согласования для таких авиастроителей.

Рассмотрим возможность снижения бюрократической нагрузки и ускорение процедур согласования для них. Но, безусловно, при неукоснительном соблюдении всех стандартов безопасности полетов, это всегда главный приоритет для нас сказал Никитин

По словам главы Минтранса, в настоящий момент Росавиация активно занимается этим вопросом.