Москва7 сенВести.Министерство транспорта России рассмотрит возможность снижения бюрократической нагрузки для небольших производителей малой авиации. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Андрей Никитин.
Министр также рассказал о планах ускорить процедуры согласования для таких авиастроителей.
Рассмотрим возможность снижения бюрократической нагрузки и ускорение процедур согласования для них. Но, безусловно, при неукоснительном соблюдении всех стандартов безопасности полетов, это всегда главный приоритет для нассказал Никитин
По словам главы Минтранса, в настоящий момент Росавиация активно занимается этим вопросом.