Москва6 сен Вести.Росавиация совместно с Минобороны и другими спецслужбами РФ ведут слаженную работу по противодействию украинским беспилотникам в зонах аэропортов, в результате значительно сократились периоды введения в воздушных гаванях плана "Ковер". Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Глава Минтранса прокомментировал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского безопасности авиаперевозок в небе РФ.

Слушайте, ну это не первый раз, и даже не второй. Вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полета вводится план "Ковер". Но при этом также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время "Ковры" стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны и другими специальными службами, и также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов. Работа идет постоянно, мы понимаем, что мы будем делать дальше. Безусловно, в случае каких-то рисков приоритет безопасности пассажиров – он на первом месте, да, но нам есть чем ответить и есть чем защитить наши транспортные объекты сказал Никитин

Ранее министр сообщил: после угроз Киева Минтранс дал летающим через Россию иностранным авиаперевозчикам все необходимые разъяснения.