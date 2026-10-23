Вице-премьер Никитин рассказал о состоянии аэропортов в отдаленных регионах Никитин: за состояние малых аэропортов в отдаленных регионах приходится краснеть

Москва23 окт Вести.Вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил о необходимости срочной модернизации малых аэропортов в отдаленных регионах России.

В интервью KP.RU он признал, что их состояние оставляет желать лучшего. Во время беседы журналист спросил у вице-премьера, приходится ли ему краснеть в новой должности.

Есть еще за что. Особенно за малые аэропорты на Севере, Дальнем Востоке, которые, мягко говоря, не ремонтировали очень давно сказал Никитин

Он отметил, что ситуация в скором времени изменится, так как на ремонт аэропортов были выделены необходимые средства.

Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о том, как проходит работа над российскими самолетами Ту-214 и МС-21.