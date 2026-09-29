Мишустин: несмотря на все вызовы, гражданская авиация России продолжает развитие

Мишустин: несмотря на все вызовы, в РФ продолжается развитие гражданской авиации Мишустин: несмотря на все вызовы, гражданская авиация России продолжает развитие

Москва29 сен Вести.В России, несмотря на все вызовы, продолжается развитие гражданской авиации. Такое заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.

Несмотря на все вызовы, гражданская авиация продолжает развиваться сказал Мишустин

По его словам, благодаря этому развитию расширяются возможности для роста экономики субъектов страны, повышения качества жизни граждан.

Глава правительства также заявил об активной модернизации аэропортовой инфраструктуры России, в том числе в отдаленных труднодоступных регионах - в Сибири, на Дальнем Востоке.

В сентябре президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых авиатерминалов в регионах России также заявлял, что Россия планомерно обновляет аэропортовую инфраструктуру.