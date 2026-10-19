Вице-премьер Григоренко обсудит переход на работу в "Сбер"

Григоренко обсудит переход на работу в "Сбер" Вице-премьер Григоренко обсудит переход на работу в "Сбер"

Москва19 окт Вести.Вице-премьер Дмитрий Григоренко планирует обсудить переход в "Сбер", сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией.

Один из них отметил, что речь может идти о позиции заместителя председателя правления.

Накануне стало известно, что вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу. В пресс-службе кабмина отметили, что Григоренко зарекомендовал себя как профессионал своего дела и эффективный управленец.

19 октября 2026 года на должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства была предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.

Просьбу Григоренко о переходе на другую работу поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин.