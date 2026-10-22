Офицер ФСБ может стать новым куратором кибербезопасности Минцифры РБК узнал о возможном назначении офицера ФСБ на пост замглавы Минцифры

Москва22 окт Вести.Начальник управления Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Константин Дробаденко рассматривается на должность заместителя главы Минцифры России, ответственного за информационную безопасность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

По словам двух собеседников издания, окончательное решение о назначении пока не принято, соответствующий приказ не подписан.

Дробаденко может сменить Александра Шойтова, занимающего пост замминистра с апреля 2021 года. Генерал-лейтенант Шойтов курирует государственную политику в сфере информационной безопасности, разработку защищенного оборудования и реализацию профильного федерального проекта. Возможность его ухода из ведомства обсуждается с весны 2026 года.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий отметил, что оба специалиста имеют опыт службы в ФСБ и обладают компетенциями в области криптографии. Это, по его мнению, позволит сохранить преемственность.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов перечислил пять ключевых направлений цифрового развития. Помимо защиты дата-центров, приоритетами стали новые центры обработки данных и интернет-связь в малых населенных пунктов.