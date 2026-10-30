Москва30 окт Вести.Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко расширил сферу своих полномочий: помимо туризма и молодежной политики он будет курировать вопросы цифровизации. Соответствующее перераспределение обязанностей утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

В перечень направлений Чернышенко включена "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Он будет отвечать за цифровое развитие госуправления (кроме контрольно-надзорной деятельности), создание условий для цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, а также за государственную политику в области внедрения и применения технологий искусственного интеллекта.

Ранее это направление курировал покинувший правительство Дмитрий Григоренко.