Даванков: количество чиновников можно сократить на треть и заменить их ИИ

Даванков предложил сократить число чиновников на треть Даванков: количество чиновников можно сократить на треть и заменить их ИИ

Москва29 окт Вести.На сегодняшний день можно сократить число чиновников на треть, а рутинные дела доверить искусственному интеллекту (ИИ). Об этом ИС "Вести" заявил член партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, чиновники могут работать в частном секторе и тем самым повысить его эффективность.

Мы считаем, что реально уже сегодня можно сократить количество чиновников на треть, рутинные все дела поручить искусственному интеллекту. Люди, которые были чиновниками, перейдут из государственного в частный сектор, будут зарабатывать больше. Сейчас и так дефицит кадров, тем самым повысим эффективность отметил Даванков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технологии не смогут заменить человеческого отношения.