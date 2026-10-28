Песков заявил, что технологии не заменят человеческого отношения Песков: технологии не заменят человеческого отношения

Москва28 окт Вести.Технологии не смогут заменить человеческого отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о будущем правозащитного института в РФ.

Как ранее сообщила омбудсмен Яна Лантратова, Песков принял участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в "Сенеже". По ее словам, на встрече пресс-секретарь президента обсудил с уполномоченными "Прямую линию" главы государства.

Технологии никогда не заменят человеческого отношения и человеческой натуры сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем правозащитного института

Лантратова поблагодарила представителя Кремля за открытый разговор и внимание к институту уполномоченного по правам человека.

Ранее стало известно, что около 40% молодых специалистов в России считают, что искусственный интеллект (ИИ) заменит их на работе.