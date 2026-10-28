Москва28 октВести.Технологии не смогут заменить человеческого отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о будущем правозащитного института в РФ.
Как ранее сообщила омбудсмен Яна Лантратова, Песков принял участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в "Сенеже". По ее словам, на встрече пресс-секретарь президента обсудил с уполномоченными "Прямую линию" главы государства.
Технологии никогда не заменят человеческого отношения и человеческой натурысказал Песков, отвечая на вопрос о будущем правозащитного института
Лантратова поблагодарила представителя Кремля за открытый разговор и внимание к институту уполномоченного по правам человека.
Ранее стало известно, что около 40% молодых специалистов в России считают, что искусственный интеллект (ИИ) заменит их на работе.