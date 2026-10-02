Песков: ИИ в администрации президента РФ используется для обработки информации Песков: в администрации президента ИИ применяют для обработки информации

Москва2 окт Вести.Сотрудники администрации президента РФ обходятся без нейросетей в работе над докладами для российского лидера Владимира Путина. Однако они регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) для работы со справочной информацией. Об этом заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, для этого нейросети не используются. … Но для обработки справочной информации они используются достаточно активно сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке докладов главе государства

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос модератора пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" о том, пользуется ли он искусственным интеллектом и нейросетями. Российский лидер ответил, что использует администрацию президента, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество.