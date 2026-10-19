В Госдуме считают, что ИИ не сможет заменить чиновников и депутатов Депутат Ким: ИИ не сможет заменить чиновников и депутатов

Москва19 окт Вести.Искусственный интеллект в России не сможет заменить чиновников и депутатов, поскольку у технологий ИИ отсутствует критическое мышление. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марина Ким.

По ее словам, искусственный интеллект никогда не сможет соответствовать нормам морали и быть таким же ответственным, как человек.

Всегда возникает вопрос о том, что "депутатов надо убрать, потому что искусственный интеллект будет лучше писать законы". Писать, может быть и да, но осмысливать, как те или иные нормы действуют на человека, на определенные категории граждан в нашей стране, - это все всегда останется за человеком отметила Ким

По мнению парламентария, заменить всю систему правительства и все административные функции государства искусственным интеллектом невозможно. Однако ИИ может стать мощный инструмент для автоматизации отдельных рутинных и аналитических задач в госуправлении.