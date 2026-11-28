Касперская об ограничениях ИИ в РФ: "США могут контролировать каждую GPU-карту" Эксперт Касперская рассказала об ограничениях работы ИИ в России

Москва28 ноя Вести.Если Запад захочет ограничить работу искусственного интеллекта (ИИ) в России, то он может начать контроль за каждой вычислительной картой, без которой ИИ работать не сможет. Об этом ИС "Вести" рассказала президент группы компаний InfoWatch, член рабочей группы Минцифры по информационной безопасности и технологиям искусственного интеллекта Наталья Касперская.

Искусственный интеллект… Это математические модели, которые определенным образом умеют формировать цепочки слов, изображений или других каких-то объектов, например, программного кода…Они ничего не понимают, и ценностей у моделей никаких нет. Это как у математической модели, как у калькулятора… Калькулятор в некотором смысле детерминированная модель. Потому что ты нажимаешь цифру - он тебе выдает эту цифру. В этом смысле искусственный интеллект отличается, потому что он не детерминированный. Он может сам генерировать некие тексты. Но на самом деле, для того чтобы они соответствовали ценностным каким-то критериям… Накладывают специальные фильтры сверху. И эти фильтры делаются искусственно, и они не идут изнутри объяснила Касперская

Она отметила, что огромную роль в работе искусственного интеллекта играют ограничения, связанные с его работой.

Другой вопрос — вопрос ограничений... Внутри любой информационной технологии есть процессор. Процессоры для искусственного интеллекта производит в основном TSMC — тайваньская компания, которая, является абсолютным лидером в этом. Дальше на процессорах работают вычислительные карты, видеокарты… Здесь мировой производитель Nvidia. Китайцы сейчас начали делать тоже. Кстати, китайцы пытаются делать процессоры, но насколько они хорошие — это вопрос… Дальше идут нейронные фреймворки... Собственно, основные вычисления. И уже дальше идет модель рассказала Касперская

Также она добавила, что все карты, идущие в Россию являются, так называемым, "серым импортом".

Без карт вычислительных, без процессоров... Никакого искусственного интеллекта не будет. А у нас… GPU-карты ограничены законодательными актами Соединенных Штатов, которые запрещают поставку технологий в Россию. Поэтому все карты, которые идут к нам — это серый импорт. Это надо понимать. И на самом деле, если Запад хочет нам не дать искусственного интеллекта, то он просто может ограничить эти поставки, начать контролировать, например, каждую карту предположила Наталья Касперская

Ранее прогнозировалось, что российскому ИИ-рынку потребуется 70 000 GPU-карт до 2030 года.