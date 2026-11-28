Касперская о процессорах в России: они подходят для военной сферы, но не для ИИ Касперская: российские процессоры подходят для военной сферы

Москва28 ноя Вести.Российские процессоры подходят для военной сферы, однако не подходят для искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом ИС "Вести" рассказала президент группы компаний InfoWatch, член рабочей группы Минцифры по информационной безопасности и технологиям искусственного интеллекта Наталья Касперская.

По ее словам, технология производства очень сложная.

Это прямо очень дорого. Потому что это очень сложная технология … У нас есть свои процессоры, до 90 нанометров работают. Они подходят для военной сферы, но они не подходят для искусственного интеллекта. Для искусственного интеллекта должны быть другие процессоры. И в общем, такой технологии сейчас в стране нет. Для этих процессоров нужны литографы. Литографы выпускает сейчас единственная в мире голландская компания. Но сейчас американцы стали делать свой литограф, а китайцы стали делать свой. У этих двух стран есть потенциал это сделать. У России я такого потенциала не вижу … Ну, с точки зрения железа, нам только ориентироваться на Китай объяснила Наталья Касперская

Однако, она сказала, в России есть хорошие наработки в области ИИ.

С другой стороны, у нас есть хорошие наработки в области искусственного интеллекта, например, система распознавания образов. Компания, например, VisionLabs, один из мировых лидеров. Как ни странно, она не очень большая. Но тем не менее она держит целый сегмент рынка. У нас есть очень интересные наработки, разные узконаправленные. Например, в промышленном искусственном интеллекте заявила Касперская

Ранее Касперская заявила, что в случае желания Запада ограничить работу искусственного интеллекта (ИИ) в России, то он может начать контролировать каждую вычислительную карту, без которой ИИ работать не сможет.