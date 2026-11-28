Москва28 нояВести.Российские процессоры подходят для военной сферы, однако не подходят для искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом ИС "Вести" рассказала президент группы компаний InfoWatch, член рабочей группы Минцифры по информационной безопасности и технологиям искусственного интеллекта Наталья Касперская.
По ее словам, технология производства очень сложная.
Это прямо очень дорого. Потому что это очень сложная технология … У нас есть свои процессоры, до 90 нанометров работают. Они подходят для военной сферы, но они не подходят для искусственного интеллекта. Для искусственного интеллекта должны быть другие процессоры. И в общем, такой технологии сейчас в стране нет. Для этих процессоров нужны литографы. Литографы выпускает сейчас единственная в мире голландская компания. Но сейчас американцы стали делать свой литограф, а китайцы стали делать свой. У этих двух стран есть потенциал это сделать. У России я такого потенциала не вижу … Ну, с точки зрения железа, нам только ориентироваться на Китайобъяснила Наталья Касперская
Однако, она сказала, в России есть хорошие наработки в области ИИ.
С другой стороны, у нас есть хорошие наработки в области искусственного интеллекта, например, система распознавания образов. Компания, например, VisionLabs, один из мировых лидеров. Как ни странно, она не очень большая. Но тем не менее она держит целый сегмент рынка. У нас есть очень интересные наработки, разные узконаправленные. Например, в промышленном искусственном интеллектезаявила Касперская
Ранее Касперская заявила, что в случае желания Запада ограничить работу искусственного интеллекта (ИИ) в России, то он может начать контролировать каждую вычислительную карту, без которой ИИ работать не сможет.