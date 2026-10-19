МИД России: РФ не видит оснований для запрета автономного оружия, как и США

В МИД России прокомментировали возможность запрета боевых систем с ИИ МИД России: РФ не видит оснований для запрета автономного оружия, как и США

Москва19 окт Вести.Россия не поддерживает инициативы по немедленному запрету смертоносных автономных систем вооружений. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

По словам дипломата, Москва считает нынешние нормы международного права достаточными для регулирования применения такого оружия. В частности, на автономные боевые системы распространяются положения международного гуманитарного права.

Мы не поддерживаем усилия радикально настроенных государств, которые ратуют за немедленный запрет смертоносных автономных систем вооружений сказал он

Постников отметил, что дополнительные запреты в отношении автономного оружия российская сторона пока считает необоснованными. Он также добавил, что США тоже не приветствуют ограничения военного использования ИИ.

Вашингтон выступает против рассмотрения указанной проблематики в ООН и категорически отвергает любые ограничения и запреты в отношении использования соответствующих систем вооружений подчеркнул дипломат

Смертоносные автономные системы (САС), или автономное оружие, используют технологии искусственного интеллекта, позволяющие самостоятельно выбирать и поражать цели без непосредственного участия человека.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ВС США создадут новое Автономное боевое командование. Он пояснил, что структура будет специализироваться на беспилотных системах.