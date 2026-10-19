Москва19 октВести.Россия не поддерживает инициативы по немедленному запрету смертоносных автономных систем вооружений. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.
По словам дипломата, Москва считает нынешние нормы международного права достаточными для регулирования применения такого оружия. В частности, на автономные боевые системы распространяются положения международного гуманитарного права.
Мы не поддерживаем усилия радикально настроенных государств, которые ратуют за немедленный запрет смертоносных автономных систем вооруженийсказал он
Постников отметил, что дополнительные запреты в отношении автономного оружия российская сторона пока считает необоснованными. Он также добавил, что США тоже не приветствуют ограничения военного использования ИИ.
Вашингтон выступает против рассмотрения указанной проблематики в ООН и категорически отвергает любые ограничения и запреты в отношении использования соответствующих систем вооруженийподчеркнул дипломат
Смертоносные автономные системы (САС), или автономное оружие, используют технологии искусственного интеллекта, позволяющие самостоятельно выбирать и поражать цели без непосредственного участия человека.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ВС США создадут новое Автономное боевое командование. Он пояснил, что структура будет специализироваться на беспилотных системах.