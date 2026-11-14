Россия призвала координировать усилия по борьбе с угрозой СВУ МИД РФ: Москва призвала координировать усилия по борьбе с угрозой СВУ

Москва14 ноя Вести.Россия считает необходимой координацию международных усилий по противодействию самодельным взрывным устройствам (СВУ). Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на 28-й ежегодной конференции государств - участников Дополненного протокола II Конвенции о негуманном оружии в Женеве.

В своей речи дипломат назвал СВУ одной из самых серьезных угроз для международного сообщества.

Российская Федерация рассматривает самодельные взрывные устройства (СВУ) в качестве серьезного вызова для международного сообщества и одной из наиболее значимых гуманитарных угроз в современном мире приводятся его слова на сайте МИД

Воронцов пояснил, что кустарное производство самодельных взрывчаток затрудняет их обнаружение и ликвидацию, а последствия их применения непредсказуемы.