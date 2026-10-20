Россия и еще 17 стран призвали ООН пересмотреть механизм расследования химатак РФ и 17 стран предложили обновить правила расследования применения химоружия

Москва20 окт Вести.Россия и еще 17 государств обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом пересмотреть правила расследования случаев возможного применения химического и биологического оружия. Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Авторы документа указали, что основные принципы и процедуры Механизма генерального секретаря ООН (МГС) не обновлялись с 1990 года, когда их одобрила Генеральная Ассамблея организации.

Мы призываем генерального секретаря ООН организовать обзор действующих правил и принципов МГС, документа Генеральной Ассамблеи ООН А/44/561 от 4 октября 1989 года, в котором они закреплены говорится в заявлении

Ранее постпред при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил, что боевики ВСУ применяют ядовитые вещества в нарушение международных норм.