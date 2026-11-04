Россия никогда не согласится на ограничение права вето в СБ ООН, заявили в МИД МИД РФ: для России неприемлемо ограничение права вето в СБ ООН

Москва4 ноя Вести.Россия никогда не согласится на ограничение права вето в Совете Безопасности ООН, заявил агентству ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат подчеркнул, что это право вето – не привилегия, а бремя, особая ответственность и инструмент, который помогает искать долгосрочные и справедливые компромиссы.

Мы никогда не дадим "зеленый свет" предложениям, которые преследуют цель ограничить использование вето, какая мотивировка под это ни подводилась бы сказал Логвинов

Причина, по которой ООН стала работать менее эффективно, лежит не в использовании права вето, а в действиях Запада, который до сих пор пытается использовать Совет Безопасности лишь для продвижения собственных целей, добавил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наличие у постоянных членов СБ ООН права вето помогает предотвращать переход конфликтов между крупнейшими военными державами в горячую фазу.