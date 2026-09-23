МИД РФ не согласится с расширением Совбеза ООН за счет стран Запада Россия выступит против расширения Совбеза ООН за счет западных стран

Москва23 сен Вести.Россия не поддержит расширение Совета Безопасности ООН за счет западных стран, претендующих на постоянное членство. Об этом в интервью заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По его словам, которые приводит ТАСС, Москва выступит против инициативы, если она создаст риск потери Совбезом работоспособности.

Если имеется малейшая вероятность, что реформенное начинание ослабит совет или раздует его до потери работоспособности, то мы будем против такой инициативы подчеркнул дипломат

Логвинов также заявил, что необоснованные претензии стран западного меньшинства на постоянные места в Совете Безопасности вызывают сомнения у государств мирового большинства. Отдельно он упомянул возможное участие в реформе СБ государств, которые Россия относит к "вражеским".

Ранее президент России Владимир Путин выступил за расширение Совбеза ООН за счет представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки. Российский лидер подчеркнул, что это могло бы повысить качество работы организации.