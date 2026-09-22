Эксперт заявил, что право вето РФ и Китая не дает Западу вести себя распущенно Эксперт Ибрагимов: право вето РФ и Китая не дает Западу вести себя распущенно

Москва22 сен Вести.Право вето, которое есть у России и Китая в Совете Безопасности ООН, – единственный механизм, который не дает Западу вести себя разнузданно. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока Фархад Ибрагимов.

Право вето – это единственный механизм, который не дает Западу вести себя вот так разнузданно, насколько они могут себе сейчас позволить себе это. То есть, право вето, которое есть в руках у России и у Китая сдерживает хоть как-то более-менее западные страны от провоцирования тех или иных конфликтов или педалирования тех вопросов, которые нарушают гармонию и баланс в шаткой ситуации, связанной с ООН … Если бы у нас [права вето] бы не было, я абсолютно убежден в том, что ООН превратилась бы в ручной инструментарий западных стран, которые использовали бы организацию как игрушку в своих целях для того, чтобы продавливать свои гегемонистские позиции и расширять свои геополитические задачи сказал он

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что мир необратимо движется к многополярной системе, однако этот процесс может сопровождаться дальнейшей фрагментацией.