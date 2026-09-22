Sohu: США "получили по носу" от Россия и Китая на заседании Совбеза

В Китае прокомментировали поражение США на заседании Совбеза Sohu: США "получили по носу" от Россия и Китая на заседании Совбеза

Москва22 сен Вести.Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении полномочий экспертной группы, которая контролировала соблюдение санкций против Ирана. Об этом сообщает издание Sohu.

По мнению китайских представителей, инцидент стал серьезным дипломатическим поражением для Соединенных Штатов Америки.

За резолюцию проголосовали 11 из 15 участников, две страны воздержались от голосования, а КНР и РФ наложили вето, что стало полной неожиданностью для американцев.

Голосование Китая и России против резолюции на этот раз не только помогает Ирану, но и укрепляет доверие к самому Совету Безопасности ООН. Этот орган не должен быть инструментом, действующим в интересах лишь одной страны заявили журналисты издания

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, вероятно, готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.