Bloomberg: Пекин осудил американский закон об "адских санкциях" против России

Bloomberg: Китай осудил принятие в США закона об "адских санкциях" против РФ Bloomberg: Пекин осудил американский закон об "адских санкциях" против России

Москва19 сен Вести.Министерство коммерции Китая раскритиковало американский закон, ужесточающий антироссийские санкции и торговые ограничения в отношении Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против РФ имени покойного сенатора Линдси Грэма.

По словам представителя министерства коммерции, Пекин "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных санкций говорится в сообщении

В Пекине отметили, что выступают против односторонних санкций, не имеющих опоры в международном праве.

Принятый в США закон подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.