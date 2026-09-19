Москва19 сенВести.Министерство коммерции Китая раскритиковало американский закон, ужесточающий антироссийские санкции и торговые ограничения в отношении Ирана, сообщает агентство Bloomberg.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против РФ имени покойного сенатора Линдси Грэма.
По словам представителя министерства коммерции, Пекин "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных санкцийговорится в сообщении
В Пекине отметили, что выступают против односторонних санкций, не имеющих опоры в международном праве.
Принятый в США закон подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.