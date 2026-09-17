Москва17 сенВести.Торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими государствами не направлено против третьих стран и не должно подвергаться их вмешательству и давлению. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана. Документ предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, в число которых входит Китай.
По словам Го Цзякуня, Китай всегда осуществляет нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира на основе равенства и взаимной выгоды.
Такое сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено вмешательству и принуждению со стороны третьих сторонцитирует дипломата ТАСС
Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против экстерриториального применения национального законодательства, которое не имеет оснований в международном праве и не санкционировано Советом Безопасности ООН.