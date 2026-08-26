Галибаф: сотрудничество Тегерана и Пекина не зависит от чьего‑либо согласия Галибаф: отношениям Ирана и Китая не нужно ничье разрешение

Москва26 авг Вести.Партнерство Тегерана и Пекина основано на взаимном уважении, и этим отношениям не требуется чье-либо согласие, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с Соединенными Штатами Мохаммад-Багер Галибаф.

Дипломат подчеркнул, что Иран приветствует принципиальное заявление Китая, отвергающее незаконные санкции против Исламской Республики.

Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Ираном и Китаем основано на взаимном уважении, взаимовыгодном сотрудничестве и общем видении многополярного мира. Этим отношениям не нужно ничье разрешение написал Галибаф в социальной сети Х

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявления американских властей о том, что экономическая операция против Ирана направлена против всех, кто помогает стране, сказал, что сотрудничество Китая с Ираном всегда осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться внешнему вмешательству​​​. Линь Цзянь отметил, что Пекин решительно осуждает незаконные односторонние санкции, введенные без правовых оснований и без одобрения Совета Безопасности ООН.

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что государствам и организациям, которые продолжат вести финансовые операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Бессент подчеркнул, что каждая страна, которая все еще ведет дела с Исламской Республикой, должна быть готова к введению санкций со стороны Вашингтона.