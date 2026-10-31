Зампостпреда РФ в ООН: Москва не даст Западу провести своих союзников в Совбез

В РФ заявили, что не дадут Западу протащить в Совбез ООН союзников по НАТО и ЕС Зампостпреда РФ в ООН: Москва не даст Западу провести своих союзников в Совбез

Москва31 окт Вести.Россия будет выступать против попыток стран Запада "протащить" в Совбез ООН "под шумок" своих союзников по Евросоюзу и НАТО, заявила заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Анна Евстигнеева.

По ее словам, отсутствие согласованной модели реформы Совета Безопасности ООН не в последнюю очередь связано с желанием ряда западных государств, которые уже представлены в Совбезе, "протащить в его состав под шумок" своих союзников наряду с развивающимися странами.

Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать подчеркнула она РИА Новости

Ранее о важности реформирования ООН заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, следует делать это аккуратно, поскольку неосторожные действия могут привести к уничтожению существующего инструмента международных отношений, замены которому сейчас у человечества нет.