Москва31 октВести.Россия будет выступать против попыток стран Запада "протащить" в Совбез ООН "под шумок" своих союзников по Евросоюзу и НАТО, заявила заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Анна Евстигнеева.
По ее словам, отсутствие согласованной модели реформы Совета Безопасности ООН не в последнюю очередь связано с желанием ряда западных государств, которые уже представлены в Совбезе, "протащить в его состав под шумок" своих союзников наряду с развивающимися странами.
Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействоватьподчеркнула она РИА Новости
Ранее о важности реформирования ООН заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, следует делать это аккуратно, поскольку неосторожные действия могут привести к уничтожению существующего инструмента международных отношений, замены которому сейчас у человечества нет.