Минх: власти РФ выступают против денонсации договоров с НАТО, МВФ, ВТО и ЕС

В Госдуме заявили, что РФ не намерена расторгать договоры с НАТО, МВФ, ВТО и ЕС Минх: власти РФ выступают против денонсации договоров с НАТО, МВФ, ВТО и ЕС

Москва20 авг Вести.Профильные российские министерства выступают против расторжения соглашений между РФ и НАТО, Международным валютным фондом (МВФ), Евросоюзом и Всемирной торговой организацией (ВТО), поскольку эти договоры все еще могут использованы в качестве инструментов для диалога.

С таким утверждением выступил полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх.

Он отметил, что "по партнерству с НАТО, участию России в ВТО или в международных финансовых организациях – МВФ, группе Всемирного банка профильные министерства выступают против денонсации" участия России.

По словам Минха, перечисленные документы "не исчерпали свой потенциал" в контексте построения диалога с Западом.

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