Москва24 сен Вести.Российские музеи недостаточно используют возможности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" заявила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Мы недостаточно используем возможности искусственного интеллекта. Мы видим, что происходит в целом. Искусственный интеллект, например, делает операцию на сердце. Что мы видим в том, что касается музейной сферы или сферы культуры по большей части? Ожившие полотна: кивающий Аленушка, хромающий серый волк … прям неловко перед искусственным интеллектом, что мы не используем его возможности на полную мощность сказала она

Галактионова добавила, что использовать искусственный интеллект можно в работе с реставрацией, делопроизводством, бухгалтерией и маркетингом.

Ранее заместитель председателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что вступивший в силу закон о поддержке технологий искусственного интеллекта направлен на укрепление цифрового суверенитета страны через стимулирование отечественных разработчиков и внедрение российских ИИ-моделей в стратегически важные отрасли.