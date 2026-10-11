Эксперт Жуковская заявила, что РПЦ необходимо использовать ИИ как инструмент Эксперт Жуковская: нужно учиться использовать такой инструмент, как ИИ

Москва11 окт Вести.Задачей РПЦ является освоение искусственного интеллекта в качестве инструмента, а не делегация ему функции наставника. Об этом ИС "Вести" рассказала член Синодальной комиссии по биоэтике, член Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви Евгения Жуковская.

Она отметила, что не нужно пытаться заменить дарованный Богом интеллект на рукотворные технологии.

Наша задача – не подменять передачу знаний на учение, не передавать функции учителя-наставника вот этим технологиям. А нам нужно научиться использовать эти технологии как инструмент какой-то вспомогательный. Церковь об этом, кстати, говорит во всеуслышание в рамках нашей синодальной комиссии по биоэтике мы занимаемся как раз выработкой этических вопросов регулирования технологий искусственного интеллекта. Не нужно подменять то, что нам даровано Богом разум, интеллект, не нужно подменять вот этими рукотворными инструментами рассказала Жуковская

Ранее протоиерей Гелеван рассказал о применении ИИ в РПЦ. Он отметил, что некоторые священнослужители уже используют эту технологию.