Протоиерей Гелеван рассказал об применении ИИ в РПЦ Протоиерей Гелеван назвал принципы использования ИИ в РПЦ

Москва11 окт Вести.Отдельные священнослужители РПЦ уже используют искусственный интеллект в работе. Об этом ИС "Вести" рассказал клирик храма Благовещения Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.

Он подчеркнул, что первоочередным является то, чтобы использование этой технологии соответствовало церковному вероучению.

В церкви, конечно, отдельные люди уже используют [искусственный интеллект]. Однако эти технологии кроют в себе очевидные риски. … В церкви всегда обращали и обращают, и будем обращать внимание на то, чтобы все соответствовало церковному вероучению объяснил Гелеван

Ранее протоиерей рассказал о способах борьбы с игроманией. Он заявил, что справиться с этой зависимостью может помочь опыт церковных постов.