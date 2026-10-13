Иерей Береговой рассказал, можно ли молиться перед иконой, созданной ИИ Иерей Береговой: в храмах РПЦ не может быть никакого ИИ

Москва13 окт Вести.Иконы, созданные искусственным интеллектом (ИИ), неуместны в Русской православной церкви (РПЦ). Такое мнение озвучил ИС "Вести" руководитель Миссионерского отдела Песоченской епархии, иерей Владислав Береговой.

Он прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где впервые освятили созданную с помощью ИИ икону. В Новолукомле прошла церемония освящения часовни святого Франциска Ассизского, а также иконы святого Карло Акутиса, который является покровителем интернета.

В храмах РПЦ не может быть никакого ИИ ни в изображении фресок, ни в изображении икон, потому что они строго каноничны. 1,5 тысячи лет они пишутся по определенным лекалам: шаг вправо, шаг влево – это уже не икона, разве что в книжку в качестве изображения какого-нибудь священного можно будет использовать. Поэтому для нас вот такая проблема точно на повестке дня не стоит. В русской церкви невозможно, чтобы ИИ использовался в иконописи и расписывании храмов считает Береговой

По его словам, в работах нейросети "нет души".

Так, конечно же, не напишет никакой искусственный интеллект, даже сверхинтеллект – никогда. Ибо у него нет души. А нет души, значит, нет этой связи с Творцом. Живопись – это тонкая сфера земного бытия, которая нас объединяет с невидимым, объединяет нас с небесами, являет нам самого Бога. Поэтому эта картина может быть красива, но можно ли перед ней молиться – большой вопрос добавил он

Также Береговой пояснил: то, что сделали католики в Белоруссии, не является иконой.

У них икон как таковых нет догматически... У них есть священное изображение. И в этом контексте я убежден, что можно делать подобные изображения на фресках, в их храмах, их костелах, их книгах, потому что профессиональная иллюстрация художника стоит очень дорого резюмировал иерей

Ранее в РПЦ призвали с осторожностью относиться к использованию предметов, созданных с применением искусственного интеллекта.