Москва18 окт Вести.Современные технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), являются лишь нейтральными инструментами, которые со временем могут стать привычным средством для обращения ума к Богу, как это произошло с печатными изображениями. Такое предположение высказал в интервью ИС "Вести" епископ Переславский и Угличский Феоктист.

На примере ИИ-иконы с изображением канонизированного итальянского подростка Карло Акутиса, освященной в Белоруссии, владыка рассказал, как он относится к иконам, созданным нейросетью.

Икона с Карло Акутисом – это, очевидно, какой-то литургический эксперимент, а будет ли он признан удачным или нет, я не знаю сказал епископ

К современным технологиям сам епископ относится как к инструментам.

Надо понимать, что не так давно иконы, напечатанные в типографиях и распечатанные на принтерах, многими людьми воспринимались как не вполне полноценные, так как иконы должны быть писаны художниками по определенным канонам отметил священнослужитель

Но сегодня это вполне нормально, в большинстве случаев иконы дома и даже в храмах такие. А кто-то ставит себе иконы на заставки на компьютерах и средствах связи, добавил он.

Иной раз человек берет телефон, и это возводит его ум к обращению к Богу. Это замечательно. Мы к этому привыкли. Я думаю, что искусственный интеллект – это просто инструмент, с помощью которого можно делать самые разные вещи, в том числе и для написания иконы, как показывает практика наших белорусских братьев сказал епископ

Карло Акутис – итальянский подросток, который в 2006 году умер от лейкемии в возрасте 15 лет. При жизни он занимался благотворительностью, помогал нуждающимся, а также создал сайт о евхаристических чудесах по всему миру. 7 сентября 2025 года Папа Римский Лев XIV причислил Акутиса к лику святых.