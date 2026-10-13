В РПЦ высказались об иконе из Белоруссии, созданной с помощью ИИ

В РПЦ предупредили о рисках использования ИИ в сакральной сфере В РПЦ высказались об иконе из Белоруссии, созданной с помощью ИИ

Москва13 окт Вести.Русская православная церковь (РПЦ) призвала с осторожностью относиться к использованию предметов, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом изданию РБК сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков, комментируя сообщения о том, что в Белоруссии впервые освятили в католической церкви икону, созданную при помощи ИИ.

По словам Волкова, объективной необходимости использовать такие продукты в церковной сфере нет, поскольку в ней должен сохраняться человеческий и личностный элемент.

Мы исходим из того, что продукты ИИ могут использоваться там, где они приносят пользу человеку, и должны сознательно быть ограничены там, где их использование связано с определенными рисками. В данном случае есть риск внесения в сакральное пространство вредящих человеку элементов сказал он

Речь идет об иконе Карло Акутиса, созданной с помощью искусственного интеллекта. Ее освятили 11 октября в белорусском Новолукомле вместе с часовней святого Франциска Ассизского. На иконе святой изображен с ноутбуком, который символизирует распространение веры в интернете.

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне, куда его родители переехали из Милана по работе. Он увлекался программированием, создал сайт о евхаристических чудесах и занимался благотворительностью. Акутис умер от лейкемии в возрасте 15 лет и по собственной просьбе был похоронен в итальянском Ассизи. 7 сентября 2025 года папа римский Лев XIV причислил его к лику святых.