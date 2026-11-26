Патриарх Кирилл: ИИ может решить, что люди - лишнее звено

Патриарх Кирилл: ИИ может решить, что люди - лишние, кажется близким апокалипсис Патриарх Кирилл: ИИ может решить, что люди - лишнее звено

Москва26 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил опасения, что воплощение пророчеств об апокалипсисе кажется близким из-за развития искусственного интеллекта (ИИ), который может воспринять людей как лишнее звено. Соответствующие заявления патриарх сделал на пленуме Всемирного русского народного собора

По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), некоторые ученые "бьют тревогу", опасаясь, что ИИ выйдет из-под контроля. Патриарх Кирилл считает, что у этого опасения есть серьезные причины.

Предстоятель РПЦ заявил, что есть мнение о том, что ИИ может в итоге решить, что люди – это "лишнее звено в этой производственной цепи".

Какая судьба тогда ждет человечество? Как никогда кажется близким воплощение пророчества апокалипсиса сказал патриарх

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий объяснил, можно ли молиться перед иконой, созданной с помощью ИИ.