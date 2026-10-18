Москва18 окт Вести.Необходимо внедрить государственное и церковное регулирование контента, создаваемого искусственным интеллектом (ИИ), чтобы оценивать его соответствие нравственным нормам и полезность для общества через механизмы экспертной проверки. Об этом ИС "Вести" заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Должно быть, конечно, регулирование государственное и церковно-государственное и самих технологий, и того, что производится искусственным интеллектом. Насколько мне известно, государство российское идет по этому пути и пытается понять, как можно регламентировать использование технологий и того, что в них заложено, в том числе и в сфере нравственности. Это одна сторона. А вторая сторона: у нас есть практика рецензирования изданий, которые делает Церковь. То, что попадает на прилавки церковных книжных магазинов, имеет гриф издательского совета, и издательский совет говорит, мол, это допустимо для распространения, это рекомендовано, а это и вовсе лучше забыть и не трогать. Я думаю, что мы каким-то образом придем к тому, чтобы и такого рода контент также проверять церковным соборным разумом и выносить решение относительно него, допустим ли он для распространения, полезен он для души или нет высказал мнение епископ

Ранее председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) призвала с осторожностью относиться к использованию предметов, созданных с применением искусственного интеллекта. По его словам, объективной необходимости использовать это в церковной сфере нет, поскольку там должен сохраняться человеческий и личностный элемент.