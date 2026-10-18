Москва18 окт Вести.Любые нейросети имеют неизбежные ограничения, которые необходимы как для соблюдения политической цензуры и безопасности, так и для защиты традиционных ценностей и свободы человека. Об этом ИС "Вести" заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Он убежден, что существующие нейросетевые модели имеют объективные ограничения, тем не менее, их функционал нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Вы можете взять DeepSeek и попытаться с ним поговорить, например, о политике Китая по отношению к Тайваню. Вы увидите, что DeepSeek будет уклоняться и вообще не станет говорить о политике Китая и тем более не будет говорить об этом в критическом ключе. То есть у него есть определенные ограничители, и их преодолеть не получится. И у любой модели есть такие ограничения. И в отношении тех нейросетей, которые имеют российское происхождение или используются в России, также должно быть проведено обучение и установлены рамки считает епископ

Установление рамок для искусственного интеллекта является объективной необходимостью в целях обеспечения безопасности, вне зависимости от соблюдения традиционных норм и приоритетов, уверен он.

Здесь можно вспомнить какие-нибудь такие примеры, очень яркие, как изготовить какую-нибудь самодельную бомбу или как совершить какой-то теракт. И если не будет ограничений у нейросети, то она действительно даст рецепт, который будет работать заявил он

По его словам, любая нейросеть имеет такие ограничения.

Очевидно, что ограничения должны касаться и манипуляций с человеческой свободой сказал священнослужитель

Он добавил, что свобода - одна из традиционных ценностей, и основная опасность современной технологии - это лишение человека свободы.