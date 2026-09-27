Москва27 сен Вести.Основная опасность искусственного интеллекта заключается в возможности духовной манипуляции и скрытого искажения священных текстов, что делает критически важным сохранение традиционных бумажных носителей информации.

Об этом заявил в интервью ИС "Вести" настоятель Введенского храма г. Каширы иерей Валерий Сосковец.

Он подчеркнул, что сегодня нейросети стали для многих советчиками даже в делах веры и духа, но машина, по его мнению, не обладает мудростью, поэтому ответы, которые она генерирует, далеко не всегда можно считать верными или этичными.

На самом деле опасность угроз, связанных с развитием искусственного интеллекта, духовная, и она очень высока. Потому что я хорошо знаю, что люди очень часто даже по вопросам духовным советуются с нейросетью. В образе священника нейросеть вещает самые разные вещи, там на большой процент — это вещи вполне такие приемлемые, но там есть яд. Есть полная возможность извратить как бы основу веры. Кроме того, у нейросети есть другой момент. Мы знаем о том, что нейросеть занимается в том числе и взломами. У нас очень многие сейчас книги оцифрованы, и можно при желании в один день изменить на всех ресурсах, скажем, Библию. И даже не заметить, как основные тексты будут изменены. Да, опасность весьма велика. И кроме того, я хочу сказать, что надо обязательно иметь дома бумажные книги. Библию надо иметь. Потому что с подменой, я думаю, мы обязательно столкнемся в дальнейшем заявил иерей Валерий Сосковец

Ранее он заявил, что нейросеть не заменит человека в духовно-нравственной сфере, подчеркнув, что технологии могут приносить пользу в разных сферах, в частности, облегчить труд людей в выполнении рабочих задач.