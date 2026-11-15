Развитие и духовность: эксперты рассказали о правильном подходе к внедрению ИИ Иерей Макаров: ИИ может превратить детей в "зашоренных нажимателей кнопочек"

Москва15 ноя Вести.Внедрение образовательной нейросети требует осторожного подхода, основанного на обучении школьников принципам работы с искусственным интеллектом и его безопасному использованию, особенно в контексте духовного развития подрастающего поколения. Об этом в интервью ИС "Вести" высказал председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров.

Комментируя планы Минпросвещения РФ по запуску первой российской образовательной нейросети, иерей Макаров высказал опасения.

Если искусственный интеллект — это некое подспорье технологическое для человека, значит, нужно учить учеников им пользоваться для того, чтобы не навредить детям, чтобы развиваться как личность, а не просто быть таким "зашоренным нажимателем кнопочек". Поэтому правильный подход у Министерства просвещения сразу нужно определять вот эти принципы работы с искусственным интеллектом. И нужно этому обучать школьников не запретительными мерами, а именно предварительно установительными считает иерей Макаров

По мнению генерал-лейтенанта СВР в отставке, кандидата исторических наук Леонида Решетникова, внедрение искусственного интеллекта безопасно только в высокодуховных и развитых странах, где духовные ценности играют определяющую роль, в противном случае он может стать "божком" для подрастающего поколения, лишенного духовных ориентиров.

Если мальчики и девочки, которые растут в семье, в атмосфере безыдейной, бездуховной, как остановить их? Для них духовностью становится телефон с искусственным интеллектом - это божок. на который они молятся. Поэтому вводить искусственный интеллект можно только в стране высокодуховно развитой, в стране, где вера играет определяющую роль заявил Решетников

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что первая суверенная нейросеть в сфере образования будет представлена до конца текущего учебного года. Разработка будет представлять собой защищенную сеть, безопасную для детей. Ее планируют рекомендовать для использования в учебном процессе в дополнение к традиционной системе образования, пояснил Кравцов. Нейросеть будет содержать проверенную и достоверную информацию.