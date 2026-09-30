В школах предложили ввести уроки по безопасному использованию ИИ Депутат предложил учить школьников работе с ИИ на уроках информатики

Москва30 сен Вести.Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга "Поселок Шушары" и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением включить в школьную программу обучение грамотному и безопасному взаимодействию с сервисами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

Совсем недавно Министерство просвещения заявило, что ученики смогут частично пользоваться сервисами искусственного интеллекта для выполнения ряда учебных заданий. Однако в процессе обсуждения непосредственно ИИ мы совершенно упускаем вопрос обучения школьников правильному навыку общения с ИИ и иными сервисами нейрогенерации подчеркнул Ветров.

По его убеждению, без формирования этого навыка и осознания принципов работы подобных инструментов их применение не даст никакого положительного результата. В тексте письма депутат просит рассмотреть включение в предмет "Информатика" специальных уроков: "В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внести в школьную программу предмета "Информатика" уроков по обучению использования популярных сервисов искусственного интеллекта и иных сервисов нейрогенерации в учебных и иных созидательных целях".

Ветров также обозначил более широкий круг компетенций, которые необходимо развивать у детей: понимание ответственности при работе с мощными цифровыми инструментами, умение проверять достоверность информации, распознавать фейки и противостоять информационным манипуляциям.

Ранее россиян предупреждали о том, что злоумышленники способны воспроизводить индивидуальный стиль переписки с помощью тех же технологий ИИ.