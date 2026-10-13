Иеромонах рассказал, можно ли молиться у ИИ-иконы Иеромонах Макарий об ИИ-иконах: молиться нужно всегда, важен факт почитания

Москва13 окт Вести.Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий объяснил, можно ли молиться перед иконой святого Карло Акутиса, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Его слова передает издание MK.RU.

По словам Макария, способ изготовления образа не имеет принципиального значения, если верующий почитает изображенного на нем святого.

Появилась еще одна икона. В чем проблема? Икона в переводе с греческого — образ, изображение. Важен факт молитвенного почитания этих образов, этих изображений... Молиться нужно всегда - при наличии иконы, при ее отсутствии сказал он

Священнослужитель отметил, что Карло Акутис относится к святым Римско-католической церкви, которая самостоятельно определяет порядок канонизации; к православной церкви святой не относится.

Говоря об использовании нейросетей при создании икон, Макарий напомнил, что церковь уже сталкивалась с опасениями по поводу новых технологий, в частности книгопечатания. По его мнению, искусственный интеллект - такой же инструмент, как полиграфия, литография и компьютерная графика, которую используют в том числе при реставрации.

11 октября в белорусском Новолукомле освятили часовню святого Франциска Ассизского и икону Карло Акутиса, созданную с помощью ИИ. На иконе святой изображен с ноутбуком как символом распространения веры в интернете.

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне, куда его родители переехали из Милана по работе; увлекался программированием, создал сайт о евхаристических чудесах и занимался благотворительностью. Он умер от лейкемии в 15 лет и был похоронен в итальянском городе Ассизи по собственной просьбе. 7 сентября 2025 года папа римский Лев XIV причислил Карло Акутиса к лику святых.