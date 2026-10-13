"Святой в джинсах и с ноутбуком": в Белоруссии освятили созданную ИИ икону Созданную с помощью ИИ икону святого-покровителя интернета освятили в Белоруссии

Москва13 окт Вести.В Новолукомле Витебской области архиепископ-эмерит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил икону святого Карло Акутиса, созданную при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает официальный портал Римско-католической церкви в Белоруссии.

Одиннадцатого октября в Новолукомле прошла церемония освящения часовни святого Франциска Ассизского, а также иконы святого Карло Акутиса, который является покровителем интернета.

Святой Франциск в Средние века оставил все земное богатство, чтобы открыть красоту Бога в каждом цветке, дереве и творении. А молодой парень, наш современник святой Карло Акутис - покровитель интернета и молодежи - использовал современные компьютеры и цифровой мир, чтобы показать всему человечеству, что Пресвятая Евхаристия - это наша единственная "автострада на небо" сказал настоятель прихода святой Марии Магдалины ксендз Николай Липский

Он поблагодарил создателей "новой, уникальной иконы", в том числе промт-инженера Дмитрия Кульпановича, дизайнера Андрея Кабанова и фотографа Виктора Веденю. Архиепископ Кондрусевич, в свою очередь, рассказал прихожанам биографию канонизированного в 2025 году "святого в джинсах и кроссовках", скончавшегося в 2006 году в возрасте 15 лет.

Икона святого Карло Акутиса размером 140×290 см представляет собой стилизованную под живописное полотно картину, на которой изображен подросток с ноутбуком - символ его миссии по распространению веры через интернет.

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне в итальянской семье, вскоре семья переехала в Италию. С раннего детства Акутис проявлял глубокий интерес к религии, ежедневно посещал мессу и молился.

Карло увлекался программированием, веб-дизайном, видеоиграми и футболом. Он самостоятельно создал и поддерживал международный веб-сайт, посвященный евхаристическим чудесам , каталогизируя случаи по всему миру. Также занимался благотворительностью и помогал бездомным.

В возрасте 15 лет, когда Карло Акутис уже думал о своем будущем в качестве священника, ему поставили диагноз неизлечимой лейкемии. 12 октября 2006 года он умер. По просьбе самого Акутиса, его похоронили в итальянском Ассизи из-за любви подростка к святому Франциску, для которого этот город был местом религиозной деятельности.