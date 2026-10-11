Москва11 окт Вести.Для борьбы с игроманией можно обратиться к опыту церковного поста, когда человек отказывается от того, что ему приятно. Таким мнением с ИС "Вести" поделился клирик храма Благовещения Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.

Он добавил, что цель таких постов – научиться жить без каких-либо привычных вещей.

Есть аскетический опыт святых отцов, опыт воздержания. У нас, напомню, есть целых четыре долгих поста в церкви. Мы постимся, мы воздерживаемся от того, что нам приятно, от того, что иногда и не очень-то полезно, и от этого воздерживаемся. Все эти вот способы воздержания, они являются средством, а целью – душа. Научиться жить без чего-то. Вот просто попробуйте себе представить, что человек, который привык играть всю жизнь, завтра умирает. Как он пойдет в вечность с этой привычкой? Эта привычка словно гиря будет его тащить вниз заявил Гелеван

Ранее протоиерей рассказал о вреде компьютерных игр. Он также заявил, что родители должны быть уведомлены, если игра содержит опасный для детей контент.