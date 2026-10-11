Москва11 окт Вести.Воспитание в человеке нравственных качеств, таких как доброта, ответственность и забота, является фундаментом, который позволяет обществу успешно преодолевать любые вызовы. Об этом ИС "Вести" заявил клирик храма Благовещения Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.

Если мы будем прежде всего воспитывать людей, тогда, конечно, есть шанс, что люди будут думающими. Если мы будем не только давать научные знания, готовить людей к успешной карьере, а прежде всего научим человека быть добрым. Быть внимательным, быть ответственным - если речь идет о мужчине, быть ласковой и нежной, заботящейся - если речь идет о девочке и будущей матери. Вот если это будет у наших людей, то мы сможем найти в себе ресурсы, чтобы преодолеть все вызовы заявил протиерей Гелеван

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что запреты для подростков должны сопровождаться интересными и понятными альтернативами, иначе они могут дать обратный эффект.