Москва11 окт Вести.Индустрия компьютерных игр – серьезный рынок. Подобными развлечениями увлекаются многие люди, а некоторые даже губят свои души. Об этом ИС "Вести" рассказал клирик храма Благовещения Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.

Он заявил, что родители должны быть предупреждены о содержащемся в компьютерных играх контенте.

На сегодняшний день у нас вообще никак законом не регламентируется этот рынок. Это уже серьезный рынок, и, к сожалению, люди даже души свои губят, жизнь свою проводят у компьютеров. Я знаю, у нас в приходе есть несколько семей, в которых кормилец вместо того, чтобы вот общаться с ближними, чтобы отдохнуть перед рабочим днем. Он по ночам в танки играет. Хотя бы нужно маркировать, сразу предупредить там, что эта игра содержит нецензурную брань, чтобы родители уже знали об этом. Или, скажем, что здесь содержатся сцены насилия заявил Гелеван

Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике Евгения Жуковская призвала к созданию "безопасной среды" в играх. По ее мнению, так можно уберечь детей от действий мошенников.