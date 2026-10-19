Москва19 окт Вести.В случае, если родители вместе со своими детьми проводят время в видеоиграх, у них появляется более четкое представление о том, чем их ребенок занимается в киберпространстве. Таким мнением с ИС "Вести" поделился детский психолог, эксперт портала "Родитель", член европейской ассоциации транзактного анализа Сергей Громов.

Я рекомендую родителям играть вместе с детьми в компьютерные игры… Если мы присоединяемся к игре, то мы автоматически присоединяемся к цифровому интернет-пространству, и мы становимся для ребенка… фигурой, которой можно больше довериться… Такая рекомендация: не чураться, не отмахиваться от возможности поиграть с ребенком 5 минут в какую-то игру, это автоматически делает нас ближе, приближает к тому, чем занимается ребенок в интернет-пространстве рассказал Громов

Он добавил, что необходимо говорить с ребенком на тему того, что они должны быть готовы к встрече с мошенниками в интернете.

Очень важно… нормализовывать ситуацию, где может произойти что-то нехорошее. Что значит нормализовывать? Не легализовывать, а нормализовывать с точки зрения того, что такое существует, что такое существует рядом, и ты должен быть к этому готов рассказал Громов

Ранее исполнительный директор Всероссийской выставки-фестиваля "Игропром" Юлия Тишина рассказала об отечественном рынке видеоигр. По ее словам, он демонстрирует уверенный рост.