Москва18 окт Вести.Российский рынок видеоигр демонстрирует уверенный рост, отметила в беседе с ИС "Вести" исполнительный директор Всероссийской выставки-фестиваля "Игропром" Юлия Тишина.

Она поделилась оптимистичным прогнозом.

По итогам прошлого года, по оценкам Агентства стратегических инициатив, российский рынок видеоигр составил более 200 млрд рублей. И именно в прошлом году он как раз вошел в зону роста. Сейчас прогнозы достаточно положительные, то есть мы ожидаем, что наш сегмент разработки видеоигр в ближайшее время будет активно расти отметила Тишина

Фестиваль "Игропром" в 2026 году прошел с 18 по 20 сентября в Московском кластере видеоигр и анимации в "Сколково".

Ранее заместитель гендиректора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы Анастасия Рыбкина заявила, что российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире за инновации и нестандартные подходы.