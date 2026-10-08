Российские разработчики видеоигр ценятся во всем мире за оригинальность

Эксперт: российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире Российские разработчики видеоигр ценятся во всем мире за оригинальность

Москва8 окт Вести.Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире за инновации и нестандартные подходы. Об этом сообщила РИА Новости заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы Анастасия Рыбкина.

В мире российские разработчики ценятся за оригинальность в реализации игровых механик и высокий уровень технических решений отметила Рыбкина

Еще одно преимущество российских создателей компьютерных игр – это производственная база. Так, Московский кластер видеоигр и анимации предоставляет иностранным партнерам доступ к продвинутой инфраструктуре, что позволяет им вести полный цикл производства игрового контента на одной площадке.

Кроме того, по словам эксперта, русский язык стабильно входит в топ-3 по популярности среди пользователей на платформе Steam, которая создан для распространения видеоигр.