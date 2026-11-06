Москва6 ноя Вести.Славянская, сказочная и фольклорная тематика стала популярной у российских разработчиков видеоигр после успешного выхода RPG-приключения "Черная книга". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников.

Он отметил, что народные сказки и легенды – это всегда благодатная тема для компьютерной игры, так как они содержат "прекрасные образы".

То, что славянские и наши сказочные мотивы видеоигровыми разработчиками сейчас стали использоваться – это факт. И нашими разработчиками, и разработчиками из других стран. Но это относительно недавно стало происходить. В 2021 году вышла игра "Черная книга". Это пермская студия, … [она] заработала свои первые большие деньги, начала делать другие игры. В целом они как студия специализируются на таких вот фольклорных вещах. Но они же стали примером для других разработчиков, что на сказочно-фольклорной теме можно сделать игру, и она может в целом быть популярной заявил Овчинников

Он добавил, что успех "Черной книги" из российских разработчиков пока так никто и не повторил, однако "пробуют очень многие".

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